राजकोट के जंगलेश्वर में 1400 से अधिक अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (19:41 IST)
Rajkot News: राजकोट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा 'डिमोलिशन ऑपरेशन' सोमवार से शुरू होने जा रहा है। जंगलेश्वर इलाके में आजी नदी के तट और टीपी रोड पर वर्षों से जमे अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है।
 
सैकड़ों कर्मचारियों की तैनाती : इस मेगा ऑपरेशन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस दौरान 1500 से ज्यादा पुलिस जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। मनपा के 1200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी स्थल पर मौजूद रहेंगे। पूरे इलाके को 7 अलग-अलग रूटों में बांटा गया है। सेठ हाईस्कूल को ऑपरेशन के लिए अस्थाई पुलिस हेडक्वार्टर में तब्दील किया गया है। 
 
ऑपरेशन के दौरान 1 हजार 492 अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जाएगा। यह आजी नदी के किनारे बने अवैध निर्माणों को मुख्‍य रूप से हटाया जाएगा। इसके अलावा अन्य अवैध निर्माण भी हटाए जाएंगे। यह कार्रवाई 23 फरवरी को सुबह से शुरू होगी। 
 
प्रशासन की अंतिम चेतावनी : शनिवार को प्रशासन ने इलाके में फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग के जरिए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। अधिकारियों की टीमों ने घर-घर जाकर लोगों को सामान खाली करने की अंतिम सूचना दे दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निवासी स्वेच्छा से अतिक्रमण खाली नहीं करते हैं, तो नगर निगम द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान होने वाले किसी भी नुकसान के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
 
क्यों जरूरी है यह कार्रवाई? : राजकोट नगर निगम के अनुसार, शहर के विकास के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है। आजी नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर उसे नया जीवन देना। शहर के सुनियोजित विकास और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए TP रोड को खुला करना।
