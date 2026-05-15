Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गुजरात बोर्ड के छात्रों को जल्द मिलेंगी नए डिजाइन वाली मार्कशीट

Advertiesment
GSHSEB New Marksheet Design
BY: webdunia
Publish Date: Fri, 15 May 2026 (15:15 IST) Updated Date: Fri, 15 May 2026 (15:19 IST)
google-news
GSHSEB New Marksheet Design: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB) ने कक्षा 10 और 12 के परिणाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन विद्यार्थियों छात्रों को मूल मार्कशीट मिलने में अभी लगभग एक सप्ताह का समय लग सकता है। इस साल बोर्ड ने मार्कशीट के स्वरूप में बड़े बदलाव किए हैं। अब यह मार्कशीट राष्ट्रीय स्तर के सीबीएसई (CBSE) बोर्ड की तरह आधुनिक और आकर्षक डिजाइन में दिखाई देगी। बोर्ड सचिव आरआर व्यास के अनुसार, मुख्य बदलाव मार्कशीट के आकार, सुरक्षा के लिए क्यूआर कोड और नाम लिखने के तरीके में किए गए हैं।
 
मार्कशीट में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब पुराने होलोग्राम के स्थान पर QR कोड का उपयोग किया जाएगा। इसे स्कैन करके छात्र की सभी जानकारी ऑनलाइन सत्यापित की जा सकेगी, जिससे फर्जी मार्कशीट बनाना लगभग असंभव हो जाएगा। पहले इस्तेमाल होने वाली पीली सुरक्षा फिल्म और होलोग्राम को हटाने का निर्णय लिया गया है, जबकि अतीत में विदेशी प्रतिनिधियों ने इस पुरानी प्रणाली की काफी सराहना की थी। ALSO READ: गुजरात में खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों पर होगा एक्शन

नाम प्रदर्शित करने की पद्धति में भी बदलाव

नाम प्रदर्शित करने की पद्धति में भी ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। अब मार्कशीट में 'सरनेम' पहले नहीं, बल्कि छात्र का अपना नाम पहले लिखा जाएगा। इसके अलावा, छात्र का नाम, पिता का नाम और सरनेम अब अलग-अलग कॉलम या हेडिंग के तहत दर्शाए जाएंगे। यह बदलाव विशेष रूप से उन छात्रों के लिए मददगार होगा जो विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, ताकि वहां के अधिकारी नाम और उपनाम को आसानी से पहचान सकें।
 
हालांकि, इन बदलावों के बीच विवाद भी सामने आया है। गांधीनगर बोर्ड द्वारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लेमिनेशन के लिए जारी किए गए टेंडर नियमों में कथित तौर पर तीन बार बदलाव किए गए। आरोप लग रहे हैं कि एजेंसी की मशीनरी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उचित जांच किए बिना ही उसे योग्य घोषित कर दिया गया है, जिसे लेकर शैक्षणिक जगत में चर्चाएं तेज हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धार भोजशाला को माना मंदिर, हिंदुओं को मिला पूजा का अधिकार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels