गुजरात बोर्ड के छात्रों को जल्द मिलेंगी नए डिजाइन वाली मार्कशीट

GSHSEB New Marksheet Design: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB) ने कक्षा 10 और 12 के परिणाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन विद्यार्थियों छात्रों को मूल मार्कशीट मिलने में अभी लगभग एक सप्ताह का समय लग सकता है। इस साल बोर्ड ने मार्कशीट के स्वरूप में बड़े बदलाव किए हैं। अब यह मार्कशीट राष्ट्रीय स्तर के सीबीएसई (CBSE) बोर्ड की तरह आधुनिक और आकर्षक डिजाइन में दिखाई देगी। बोर्ड सचिव आरआर व्यास के अनुसार, मुख्य बदलाव मार्कशीट के आकार, सुरक्षा के लिए क्यूआर कोड और नाम लिखने के तरीके में किए गए हैं।

नाम प्रदर्शित करने की पद्धति में भी बदलाव नाम प्रदर्शित करने की पद्धति में भी ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। अब मार्कशीट में 'सरनेम' पहले नहीं, बल्कि छात्र का अपना नाम पहले लिखा जाएगा। इसके अलावा, छात्र का नाम, पिता का नाम और सरनेम अब अलग-अलग कॉलम या हेडिंग के तहत दर्शाए जाएंगे। यह बदलाव विशेष रूप से उन छात्रों के लिए मददगार होगा जो विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, ताकि वहां के अधिकारी नाम और उपनाम को आसानी से पहचान सकें।

हालांकि, इन बदलावों के बीच विवाद भी सामने आया है। गांधीनगर बोर्ड द्वारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लेमिनेशन के लिए जारी किए गए टेंडर नियमों में कथित तौर पर तीन बार बदलाव किए गए। आरोप लग रहे हैं कि एजेंसी की मशीनरी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उचित जांच किए बिना ही उसे योग्य घोषित कर दिया गया है, जिसे लेकर शैक्षणिक जगत में चर्चाएं तेज हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala