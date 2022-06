Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

why am I so tired : जल्दी और ज्यादा थक जाते हैं तो यह है खतरे का संकेत, जानिए कैसे उतारें थकान

आजकल के व्यस्त जीवन और भागदौड़ भरी दुनिया में थकान होना मामूली बात हो गया है। हम ब्रेक के माध्यम से इसका ख्याल रख सकते हैं। पर यदि हमें लगातार ही कमजोरी और थकान बनी हुई रहती है तो इससे जल्दी ही निदान पाना चाहिए। थकान का असर हमारे काम पर पड़ता है, और चिंता और परेशानी से हमें जूझने को मजबूर करता है। ऐसे में हम कुछ बातों का ध्यान रख कर अपने शरीर को चपल रख सकते हैं - 1 प्रतिदिन थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर हम शरीर को ज्यादा आराम देते हैं तो उसे आराम की आदत हो जाती है। कई बार हम कहते हैं ना कि वः तो सोते-सोते ही थक जाता है, उसका कारण यह ही है। अगर हम प्रतिदिन एक घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो दिनभर शरीर चपल ही रहता है। 2 हम देर रात तक कार्य करते हैं और सुबह जल्दी उठकर काम पर निकलना पड़ता है , ऐसी दिनचर्या में हमारी नींद पूरी नहीं होती जिससे दिनभर थकान की अनुभूति होती है। शरीर के लिए न्यूनतम 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है, जो व्यस्तता के कारण इससे समझौता करते हैं वह अक्सर स्लो और थके हुए नजर आते हैं। 3 हमारा आहार अब पौष्टिक से जंक फूड पर आ गया है। पहले जहां पोषकतत्वों से युक्त भोजन खाया जाता था तो लोग फुर्तीले होते थे, आज उस स्थान पर ऐसा भोजन किया जाता है जो स्वाद भरा तो होता है पर वह शरीर को ऊर्जा नहीं दे पाता, ऐसे में थकान का आना तो लाजमी ही है। 4 एक जैसी स्थिति में बैठकर कार्य करने से शरीर अकड़ जाता है और फिर आलस और सुस्ती चढ़ जाती है। जिससे कार्य स्लो हो जाता है और दिन भर थकान सी लगती है। ऐसे में काम के बीच में ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग करना चाहिए। जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे और शरीर भी एक्टिव बना रहे। 5 काम के दौरान शरीर को पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। लगातार काम करने से शरीर में पानी की कमी होती है जिससे शरीर थका हुआ महसूस करता है। ऐसे में कार्य के दौरान बीच-बीच में पानी पीते रहें।

