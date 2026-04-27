Summer Food: समर स्पेशल सत्तू के 5 हेल्दी और स्वादिष्ट व्यंजन

Sattu Recipes: सत्तू, भारत का पारंपरिक सुपरफूड, न सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि इसे क्रिएटिव तरीकों से इस्तेमाल करके स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। पारंपरिक रूप से सत्तू को शरबत या पराठे में खाया जाता है, लेकिन अब इसे नई और इनोवेटिव रेसिपीज में भी शामिल किया जा सकता है।ALSO READ: Sattu Recipes: गर्मी में सेहत को लाभ देगी सत्तू की 5 बेहतरीन रेसिपीज



सत्तू, भारत का पारंपरिक सुपरफूड, न सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि इसे क्रिएटिव तरीकों से इस्तेमाल करके स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। पारंपरिक रूप से सत्तू को शरबत या पराठे में खाया जाता है, लेकिन अब इसे नई और इनोवेटिव रेसिपीज में भी शामिल किया जा सकता है।

आज के समय में, सत्तू को सिर्फ पारंपरिक तरीके से खाने की बजाय, क्रिएटिव और हेल्दी व्यंजन बनाकर इसे बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए और आकर्षक बनाया जा सकता है। जैसे कि सत्तू पिज्जा बेस, सत्तू स्मूदी, सत्तू एनर्जी बार्स और सत्तू ओट्स इडली। ये व्यंजन स्वाद में नए हैं और पोषण में भरपूर।

सत्तू के पारंपरिक इस्तेमाल तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नया और आधुनिक ट्राई करना चाहते हैं, तो यहां सत्तू के 5 क्रिएटिव और फ्यूजन व्यंजन दिए गए हैं जो स्वाद और सेहत का अनोखा संगम हैं...

1. सत्तू का हलवा जब मीठा खाने का मन हो और समय कम हो, तो सत्तू का हलवा सबसे अच्छा विकल्प है।

बनाने की विधि: चूंकि सत्तू के चने पहले से भुने होते हैं, इसलिए इसे ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं पड़ती। कढ़ाई में थोड़ा घी गरम करें, सत्तू डालकर बस 2 मिनट चलाएं। अब इसमें गुड़ का पानी और ड्राई फ्रूट्स डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। यह सूजी के हलवे से कहीं ज्यादा सोंधा और स्वादिष्ट लगता है।

2. सत्तू का चीला/पैन केक/ तवा केक बेसन के चीले की जगह सत्तू का चीला अधिक पौष्टिक और हल्का होता है।

कैसे बनाएं: सत्तू में थोड़ा सा दही, कद्दूकस की हुई गाजर, पालक, अदरक-मिर्च का पेस्ट और नमक मिलाएं। पानी डालकर एक गाढ़ा घोल यानी बैटर तैयार करें। नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे चीले की तरह फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें।

3. सत्तू और ओट्स स्मूदी सत्तू को आप अपने मॉडर्न डाइट शेक का हिस्सा बना सकते हैं।

कैसे बनाएं: एक ब्लेंडर में एक केला, एक चम्मच सत्तू, थोड़े से भीगे हुए ओट्स, दूध अथवा बादाम का दूध और एक चुटकी दालचीनी डालें। इसे अच्छे से ब्लेंड करें। यह स्मूदी न केवल पेट भरती है बल्कि मांसपेशियों की रिकवरी में भी मदद करती है।

4. सत्तू कचौड़ी समोसे या मैदे वाली कचौड़ी के मुकाबले यह एक कुरकुरा और स्वादिष्ट विकल्प है।

कैसे बनाएं: कचौड़ी के मैदे या आटे के बाहरी आवरण में सत्तू का चटपटा मसाला जिसमें अदरक, सौंफ पाउडर, अमचूर और गरम मसाले के साथ तैयार करके भरें। इन्हें धीमी आंच पर डीप फ्राई या एयर फ्राई करें। इसे पुदीने की चटनी के साथ परोसें।

5. सत्तू प्रोटीन बॉल्स यह वर्कआउट के बाद या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन 'ऑन-द-गो' या सक्रिय स्नैक है।

घर पर कैसे बनाएं: सबसे पहले खजूर को भिगोकर पीस लें। सत्तू में खजूर का पेस्ट, थोड़ा सा कोको पाउडर और मूंगफली का मक्खन यानी Peanut Butter मिलाएं। इसमें ऊपर से कद्दूकस किया हुआ नारियल लपेटकर छोटी-छोटी बॉल्स बना लें। इन्हें फ्रिज में सेट होने दें। यह बिना चीनी वाला एक हेल्दी स्नैक है।

खास टिप: सत्तू का उपयोग आप ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी सब्जी की तरी पतली हो गई है, तो एक चम्मच सत्तू घोलकर डाल दें, स्वाद और टेक्सचर दोनों बढ़ जाएंगे।