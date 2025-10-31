Dev Uthani Ekadashi Bhog: देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर चढ़ाएं ये खास भोग, मिलेगा भगवान शालीग्राम का आशीर्वाद

3. पारंपरिक मिष्ठान: आटे का हलवा इस दिन विशेष रूप से चढ़ाया जाने वाला शुभ भोग है। तुलसी दल डालकर चावल या साबूदाने की खीर भोगस्वरूप चढ़ाना अत्यंत खास मानी गई है। तुलसी दल सहित धनिया पंजीरी या आटे की पंजीरी से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए भोग में पीले रंग की मिठाई या केसर का प्रयोग शुभ माना जाता है। इस दिन घर में बनी पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू या अन्य सात्विक मिठाई भी चढ़ाना पुण्यकारी होता है।