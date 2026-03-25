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इंदौर में पेट्रोल पंपों पर भीड़, डिपो से पेट्रोल-डीजल की सुचारू आपूर्ति, अफवाहों से दूर रहने की अपील

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petrol pump indore
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (10:12 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (10:22 IST)
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मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अफवाह की वजह से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार रात की तरह ही बुधवार सुबह भी शहर के कई पेट्रोल पंपों पर कतारें देखी गई। इस बीच मांगलिया डिपो से पेट्रोल-डीजल की सुचारू आपूर्ति बनी हुई है। प्रशासन ने भी अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। ALSO READ: LPG गैस बुकिंग पर नया नियम, अब 35 दिनों के बाद ही बुक होगा सिलेंडर
 
इंदौर जिले में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुचारू बनी हुई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर आज सुबह 6 बजे से मांगलिया स्थित एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम एवं इंडियन ऑयल के डिपो पर टैंकरों में ईंधन भरने का कार्य तेज गति से प्रारंभ कर दिया गया।
 
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे तक मांगलिया डिपो से हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 25 टैंकर लोरियां, भारत पेट्रोलियम की 17 तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 19 टैंकर लोरियां विभिन्न पेट्रोल पंपों के लिए रवाना हो चुकी हैं। डिपो पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध है और पूरी क्षमता के साथ टैंकरों को भरा जा रहा है।
 
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जिला प्रशासन की टीम सुबह 5 बजे से ही सक्रिय होकर मांगलिया डिपो तथा फील्ड के पेट्रोल पंपों का सतत निरीक्षण कर रही है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
 
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल-डीजल प्राप्त करें। जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है तथा आपूर्ति पूरी तरह व्यवस्थित रूप से जारी है।
Photo : Dharmendra Sangle 

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