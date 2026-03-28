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पेंटहाउस में आती थी विदेशी लड़कियां, बिना लाइसेंस के चलाता था कार, रीलबाज था, सॉफ्टवेअर इंजीनियर मर्डर में कई खुलासे

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BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (14:00 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (14:00 IST)
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इंदौर में सॉफ्टवेअर इंजीनियर शंपा पाठक पांडे को कार से रौंदने वाले आरोपी मोहनीश चौधरी के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। जानकारी सामने आ रही है कि अब वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है और अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा है। उसके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, वो चौंकाने वाली है।

कहा जा रहा है कि पेंटहाउस में कई विदेशी युवतियां आती थीं। इसके साथ ही मोहनीश के पास वाहन का लाइसेंस नहीं होने की भी बात सामने आ रही है। मोहनीश बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहा था। वो कुछ दिन पहले ही 18 वर्ष का हुआ है। बता दें कि महिला इंजीनियर शंपा पाठक पांडे की मौत के बाद आरोपी पिता-पुत्र को कोर्ट में पेश किया गया।

विदेशी लड़कियां आती थी पेंट हाउस में : विवाद की जड़ में पेंटहाउस को लेकर रहवासियों की नाराजगी सामने आई है। सोसायटी के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पेंटहाउस में बाहरी लोगों का लगातार आना-जाना रहता था। कुछ रहवासियों का कहना है की विदेशी महिलाएं वहां आती थीं और अंदर संदिग्ध गतिविधियां चलती थीं। इसी बात को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेंटहाउस में किस तरह के लोग आते-जाते थे।

मदद के लिए दोस्‍तों को बुलाया था मोहनीश ने : एक जानकारी ये भी सामने आई है कि घटना के समय आरोपी मोहनीश चौधरी ने अपने कुछ दोस्तों को फोन कर मौके पर बुलाने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हैं जिनमें बिल्डिंग के चौकीदार की पत्नी रेणुका भी शामिल हैं। वहीं, मृतका शंपा के पति सौरभ सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी बाकी हैं जिन्हें जल्द दर्ज किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले को मजबूत बनाने के लिए हर जरूरी सबूत और बयान जुटाए जा रहे हैं ताकि आरोपियों को कानून का फायदा न मिल सके।

पुलिस के सामने गिडगिडा रहा मोहनीश : पुलिस सूत्रों के मुताबिक थाने में बंद मोहनीश अब अपने किए पर पछता रहा है। पूछताछ के दौरान वह कई बार भावुक हो गया और पुलिस के सामने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगने लगा। जांच में यह भी सामने आया है कि मोहनीश सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था। वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तेज रफ्तार में कार चलाने के वीडियो और धमकी भरे रील्स पोस्ट करता था। बताया जा रहा है कि उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है।

आरोपियों को जेल भेजा : इंदौर के निपानिया स्थित शिव वाटिका टाउनशिप में बुधवार रात हुए इस चर्चित हिट एंड रन मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। इस मामले में महिला इंजीनियर शंपा पाठक पांडे की मौत के बाद आरोपी पिता-पुत्र को कोर्ट में पेश किया गया जहां से दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

क्‍या है पूरा मामला : इंदौर में हादसे में जान गंवाने वाली शंपा पाठक इंफोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। उनके पति सौरभ भी इसी क्षेत्र में काम करते हैं, दंपति के दो छोटे बच्चे हैं। परिवार 13 मार्च को ही इस बिल्डिंग में रहने आया था। बिल्डिंग में रहने वाले कुलदीप चौधरी और उनके बेटे मोहनीश ने बिल्डर मुकेश बाहेती से दो पेंटहाउस खरीदे थे। यहां वे Airbnb के जरिए रूम किराए पर दे रहे थे, जिसका सोसायटी के लोग विरोध कर रहे थे। यहां विदेशी युवतियां भी आती थीं। इन्‍हीं सब को लेकर रहवासी विरोध कर रहे थे। इसी विवाद के दौरान शंपा पाठक को आरोपियों ने कार से कुचल दिया। जिससे उनकी मौत हो गई।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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