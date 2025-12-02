rashifal-2026

टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर केन विलियमसन का अर्धशतक लेकिन इंडीज ने चटकाए 9 विकेट

, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (16:27 IST)
NZvsWI केन विलियमसन (52) और माइकल ब्रेसवेल (47) की जूझारू पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच के पहले दिन मंगलवार को दिन का खेल समाप्त होने के समय नौ विकेट पर 321 रन बना लिये है। वेस्टइंडीज के गेंदबाजी आक्रमण के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज दिन भर जूझते नजर आये।

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज डेवन कॉन्वे (शून्य) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये केन विलियमसन ने कप्तान टॉम लेथम के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी हुई। 30वें ओवर में जस्टिन ग्रीव्स ने टॉम लेथम 85 गेंदों में 24 रन को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा।

इसके बाद न्यूजीलैंड ने महज 25 रन जोड़कर अपने दो और विकेट गंवा दिये। रचिन रविंद्र (तीन) और विल यंग 14 रन बनाकर आउट हुये। 49वें ओवर में जेडेन सील्स ने टॉम ब्लंडल 29 को आउटकर न्यूजीलैंड को छठा झटका दिया। केन विलियमस ने न्यूजीलैंड के 102 गेंदों में छह चौकों की मदद से 52 रनों की पारी खेली। ओजय शील्ड्स ने 73 गेंदों में छह चौकों की मदद से 47 रन बनाये। नेथन स्मिथ (23) और मैट हेनरी (आठ) रन बनाकर आउट हुये।
खराब रोशनी के कारण दिन खेल रोके जाने के समय न्यूजीलैंड ने 70 ओवरों मे नौ विकेट पर 231 रन बना लिये है। जैकरी फॉक्स (नाबाद चार) और जेकब डफी (नाबाद चार) क्रीज पर मौजूद थे। वेस्टइंडीज के लिए केमार रोच, ओजय शील्ड्स, जस्टिन ग्रीव्स ने दो-दो विकेट लिये। जेडेन सील्स, जोहान लेन और रॉस्टन चेज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

उस्मान ख्वाजा हुए बाहर, दूसरे AUSvsENG एशेज टेस्ट में दोनों टीमों में एक बदलाव

