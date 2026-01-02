Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिग्विजय के बेटे जयवर्धन का विरोधियों पर तंज, "सुना है समंदर को बड़ा गुमान", पीसीसी में भी पोस्टरबाजी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Digvijay Singh

विकास सिंह

, शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (13:36 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को लेकर अब कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। आरएसएस और भाजपा संगठन की तारीफ वाले दिग्विजय सिंह के सोशल मीडियाा पर की गई पोस्ट से शुरु हुआ सियासी बवाल अब पीसीसी मुख्यालय पहुंच गया  है। दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा है 'उंगलियां छोटी पड़ गई की नाखून इतने बढ़ गए कुछ जुगनुओं (निधि चतुर्वेदी) के काफिले सूरज (दिग्गी राजा) के पीछे पड़ गए।

खास बात यह है कि पोस्टर में ब्रैकेट में बकायदा निधि चतुर्वेदी और दिग्विजय सिंह के नाम का भी उल्लेख किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनो पूर्व कांग्रेस सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने आरएसएस की पोस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था और कांग्रेस हाईकमान से दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की  थी। 
 
सोशल मीडिया पर बेटे जयवर्धन का वीडियो वायरल- वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन  सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने पिता का एक वीडियो शेयर किया है वीडियो में दिग्विजय सिंह एक सभा को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एक फिल्मी डायलाग सुनाई दे रहा है। इसमें सुनाई दे रहा है ‘बौखला गए हैं, खलबली मच गई है। बदहवासी छाई है। सिंगल प्वाइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़ें। बेबुनियाद आरोप, मनगढ़ंत स्कैंडल्स और खोद-खोद कर कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर, मगर आसमान में थूकने वाले को यह पता नहीं है, पलट कर थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा....करारा जवाब मिलेगा...करारा जवाब मिलेगा"। इसके साथ ही पोस्ट पर जयवर्धन सिं ने लिखा है कि ‘सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है।’
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बेल्लारी में पोस्टर पर बवाल, भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी समेत 11 के खिलाफ FIR

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels