2027 में 2 चरणों में शुरू होगी जनगणना, केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर, 11718 करोड़ का बजट पारित

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (16:19 IST)
देश में जनसंख्या को लेकर बड़ा खबर सामने आई है। 2027 में देश में जनगणना शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह जनगणना दो चरणों में होगी। जनगणना के लिए  11718 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। 
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी। यह दो फेज में होगी- फेज 1 : अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी। फेज 2 : फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती होगी।
 

