2027 में 2 चरणों में शुरू होगी जनगणना, केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर, 11718 करोड़ का बजट पारित

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी। यह दो फेज में होगी- फेज 1 : अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी। फेज 2 : फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती होगी।