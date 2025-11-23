Hanuman Chalisa

बिहार में मां के दूध में मिला यूरेनियम, बच्चों को कैंसर का खतरा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , रविवार, 23 नवंबर 2025 (15:38 IST)
Bihar News in Hindi : बिहार में हुई एक स्टडी में मां के दूध में यूरेनियम का खतरनाक लेवल मिलने से हड़कंप मच गया। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा की महिलाओं के नमूनों में U-238 मिला, जिसमें खगड़िया और कटिहार में स्तर सबसे अधिक थे। इससे बच्चों में कैंसर का खतरा बढ़ गया है। 
 
पटना के महावीर कैंसर संस्थान की ओर से डॉ. अरुण कुमार और प्रो. अशोक घोष की अगुवाई में यह अध्ययन किया गया। दिल्ली एम्स के डॉ. अशोक शर्मा भी इसमें शामिल थे।
 
डॉ. शर्मा के अनुसार, इस स्टडी में 40 दूध पिलाने वाली मांओं के ब्रेस्ट मिल्क को एनालाइज किया गया और सभी सैंपल में यूरेनियम (U-238) पाया गया। हालांकि 70% बच्चों में कैंसर न होने वाला हेल्थ रिस्क दिखा, लेकिन कुल यूरेनियम लेवल तय लिमिट से कम था और उम्मीद है कि मांओं और बच्चों दोनों पर इसका असल हेल्थ पर बहुत कम असर पड़ेगा।
 
सबसे ज्यादा एवरेज कंटैमिनेशन खगड़िया जिले में पाया गया और सबसे ज्यादा इंडिविजुअल वैल्यू कटिहार जिले में मिली। हालांकि यूरेनियम के संपर्क में आने से न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में रुकावट और IQ में कमी जैसे रिस्क हो सकते हैं, लेकिन ब्रेस्टफीडिंग बंद नहीं करनी चाहिए और जब तक क्लिनिकली संकेत न दिया जाए, यह बच्चों के न्यूट्रिशन का सबसे फायदेमंद सोर्स बना रहता है।
 
स्टडी से पता चला कि 70% बच्चों का HQ > 1 था, जो ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए यूरेनियम के संपर्क में आने से होने वाले नॉन-कार्सिनोजेनिक हेल्थ रिस्क को दिखाता है। बच्चों में यूरेनियम के संपर्क में आने से इन पर किडनी का विकास, न्यूरोलॉजिकल विकास, कॉग्निटिव और मेंटल हेल्थ के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं।
 
उन्होंने कहा कि हालांकि, ब्रेस्ट मिल्क के सैंपल (0-5.25 ug/L) में देखे गए यूरेनियम कंसंट्रेशन के आधार पर, स्टडी अभी भी यह नतीजा निकालती है कि बच्चे की हेल्थ पर असल असर शायद कम है और मांओं द्वारा एब्जॉर्ब किया गया ज़्यादातर यूरेनियम मुख्य रूप से यूरिन के जरिए निकलता है, ब्रेस्ट मिल्क में कंसंट्रेटेड नहीं होता। इसलिए, ब्रेस्टफीडिंग की सलाह दी जाती है, जब तक कि कोई क्लिनिकल संकेत कुछ और न बताए।
 
डॉ. अशोक ने यह भी कहा कि हेवी मेटल्स की मौजूदगी के बारे में जानने के लिए दूसरे राज्यों में भी ऐसी स्टडी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम दूसरे राज्यों में हेवी मेटल्स और इंसानी हेल्थ पर उनके असर की जांच कर रहे हैं, जो आज के समय की जरूरत है।
 
क्या होता है यूरेनियम : यूरेनियम, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जो आमतौर पर ग्रेनाइट और दूसरी चट्टानों में पाया जाता है। यह प्राकृतिक प्रोसेस और इंसानी कामों जैसे माइनिंग, कोयला जलाना, न्यूक्लियर इंडस्ट्री से निकलने वाले एमिशन और फॉस्फेट फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से ग्राउंडवाटर को खराब कर सकता है।
