Weather Update : तूफान और शीतलहर की दोहरी मार, पहाड़ों पर बर्फबारी, जानें देशभर का मौसम

Weather Update : तूफान और शीतलहर की दोहरी मार, पहाड़ों पर बर्फबारी, जानें देशभर का मौसम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (12:01 IST)
Weather Update News : दक्षिण भारत में पहुंचे चक्रवात दित्वा का असर अब शीतलहर का प्रकोप लेकर आ गया है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्‍यों में तापमान तेजी से गिर गया है। इसके चलते ठिठुरन भरी ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका प्रभाव दिल्ली-NCR से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक देखा जा रहा है। IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। झारखंड में भी ठंडी हवाएं चलेगीं और शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है।
 
खबरों के अनुसार, दक्षिण भारत में पहुंचे चक्रवात दित्वा का असर अब शीतलहर का प्रकोप लेकर आ गया है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्‍यों में तापमान तेजी से गिर गया है। इसके चलते ठिठुरन भरी ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका प्रभाव दिल्ली-NCR से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक देखा जा रहा है।
IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। झारखंड में भी ठंडी हवाएं चलेगीं और शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। तमिलनाडु, तटीय आंध्र, यनम, रायलसीमा,केरल और माहे क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। हिमालयी क्षेत्र में 5 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने जा रहा है।

इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा। अनुमान है कि अगले दो दिनों में यानी 6 और 7 दिसंबर को प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। इंदौर में रात का तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री नीचे गिरकर 8.4 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 5 दिसंबर से ठंड का असर और तेज होगा।
इंदौर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर का तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। दिल्ली में मौसम विभाग ने हल्के कोहरे का पूर्वानुमान जताया है। 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान रह सकता है और सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। हरियाणा से लेकर बिहार तक अगले 10 दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में भी अगले तीन दिनों में तापमान 2–3 डिग्री तक कम होने की संभावना है। इसके बाद तापमान स्थिर रह सकता है। बिहार में हालांकि अभी शीतलहर की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन तापमान धीरे-धीरे कम होता रहेगा। राजस्थान में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, तटीय तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हुई।

तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश हुई। पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से हल्का कोहरा छाया रहा। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा रहा।
