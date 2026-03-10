Weather Update : इन राज्‍यों में झुलसा रही गर्मी, पारा 40 के पार, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : देश के कई हिस्सों में मार्च की शुरूआत से ही गर्मी बढ़ने लगी है। इस बीच महाराष्ट्र के अकोला में तापमान अभी से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते देश के कुछ राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में गर्मी भीषण होने लगी है। कई जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। झांसी में तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस रहा और आगरा में 37.3 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी उत्तर प्रदेश में गर्मी भीषण होने लगी है। कई जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। झांसी में तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस रहा और आगरा में 37.3 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार में अभी से तपिश ने मई जैसी गर्मी का अहसास कराना शुरू कर दिया। राज्य के कई हिस्सों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया।

मध्य प्रदेश में गर्मी ने असर दिखाना किया शुरू दरअसल, पहले हवाएं उत्तर-पूर्व दिशा से चल रही थीं, लेकिन अब हवा की दिशा बदलकर पश्चिम और उत्तर-पश्चिम हो गई है। ये हवाएं रेगिस्तानी इलाकों से होकर आती हैं, इसलिए अपने साथ गर्म हवा भी लेकर आती हैं। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार मार्च के शुरुआती दिनों में ही तापमान पिछले साल की तुलना में ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। अगले चार दिनों में कई जगहों पर पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है।

यहां लू चलने की चेतावनी लगातार बढ़ते गर्मी के असर के बीच मौसम विभाग ने राजस्थान, विदर्भ और गुजरात में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। IMD के अनुसार, अगले तीन दिनों तक जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से 5–7 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 15 मार्च तक छिटपुट से लेकर बारिश और हिमपात होने की संभावना है।

भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में 10 से 12 मार्च के दौरान छिटपुट गरज, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं जम्मू-कश्मीर में 10 और 11 मार्च को छिटपुट से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि आज दिन में हल्के बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश का अलर्ट नहीं है।

