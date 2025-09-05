Infertility in rural india: ग्रामीण भारत में प्रजनन दर में ऐतिहासिक गिरावट! समृद्धि का संकेत या संकट की आहट?

why infertility is increasing in rural india: भारत के इतिहास में पहली बार, ग्रामीण भारत की प्रजनन दर एक गिरकर काफी निचले स्तर पर आ गई है। यह आंकड़ा बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो रही है। यह खबर सुनने में सकारात्मक लगती है, क्योंकि अक्सर प्रजनन दर में गिरावट को विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का परिणाम माना जाता है। लेकिन, द हिंदुस्तान टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट एक चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करती है जो बताती है कि यह गिरावट समृद्धि नहीं, बल्कि एक गहरे मानवीय संकट का प्रतिबिंब है।
प्रजनन दर में गिरावट का असली कारण
रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में प्रजनन दर "रिप्लेसमेंट लेवल" यानी 2.1 तक गिर गई है। यह वह दर है जिस पर किसी क्षेत्र की आबादी बिना प्रवासन के खुद को स्थिर रख सकती है। आमतौर पर यह एक देश के लिए अच्छी खबर होती है, लेकिन इस मामले में यह गिरावट बेहतर स्वास्थ्य या शिक्षा का परिणाम नहीं है। इसके पीछे कई गंभीर कारण हैं:
• बढ़ती आर्थिक मजबूरी: ग्रामीण परिवार अब कम बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर हैं। बच्चों की परवरिश, शिक्षा और स्वास्थ्य का बढ़ता खर्च उन्हें यह फैसला लेने पर विवश कर रहा है।
• लगातार बेरोजगारी: ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। युवा काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है।
• बढ़ती महंगाई: जीवन की बढ़ती लागत ने परिवारों पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे वे अधिक बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं।
• कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली: रिपोर्ट में बताया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यह बच्चों के लिए एक अनिश्चित भविष्य बनाता है, जिससे माता-पिता कम बच्चे पैदा करने का निर्णय लेते हैं।
मौत का आंकड़ा और स्वास्थ्य संकट
यह भी चिंता का विषय है कि ग्रामीण भारत में मृत्यु दर अभी भी COVID-19 महामारी से पहले के स्तर से ज़्यादा बनी हुई है। यह इस बात का सबूत है कि राज्य अपने नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में भी विफल रहा है। इस परिस्थिति में, प्रजनन दर में गिरावट को सामाजिक प्रगति के बजाय एक खामोश मानवीय संकट का प्रतीक माना जा रहा है।
क्या दर्शाता है यह बदलाव?
यह आँकड़ा एक ऐसे ग्रामीण भारत की तस्वीर पेश करता है जिसे अनिश्चितता, कुपोषण और चुपचाप पतन के लिए छोड़ दिया गया है। यह सामाजिक उन्नति नहीं, बल्कि एक ऐसी आबादी का प्रतिबिंब है जो सिर्फ़ जीने के लिए संघर्ष कर रही है। यह दिखाता है कि बिना आर्थिक समृद्धि और मजबूत सामाजिक सुरक्षा के, प्रजनन दर में गिरावट एक नकारात्मक संकेत है। यह एक गंभीर चेतावनी है कि हमें ग्रामीण भारत के बुनियादी ढाँचे और सामाजिक कल्याण पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
ग्रामीण भारत में प्रजनन दर में गिरावट खुशी का संकेत नहीं है, बल्कि एक दुखद सच्चाई है। यह आंकड़ा एक वेक-अप कॉल है कि ग्रामीण संकट को तुरंत संबोधित किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में प्रजनन दर में गिरावट समृद्धि और विकास का संकेत हो, न कि आर्थिक संकट का।