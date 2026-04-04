पोहेला बोइशाख उत्सव कहां मनाया जाता है, क्या है इस दिन की खासियत?

Bengali New Year 1433: पश्चिम बंगाल की सोंधी मिट्टी और ढाक की थाप के बीच जब 'पोहेला बोइशाख' का आगमन होता है, तो वह केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उत्सवों की एक नई सुबह लेकर आता है। इसे हम 'नबा बरशा' या 'नोबोबर्षो' के नाम से भी जानते हैं, जो बंगाली कैलेंडर के पहले दिन यानी मेष संक्रांति के साथ शुरू होता है। बंगाली युग 1433 पोहेला बोइशाख 15 अप्रैल 2026 बुधवार से प्रारंभ होगा।