केरल में तमिलनाडु के 3 मजदूरों की मौत, सेप्टिक टैंक की कर रहे थे सफाई

3 Tamil Nadu workers die while cleaning a septic tank in Kerala

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इडुक्की (केरल) , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (12:21 IST)
3 labourers died in Kerala : केरल में इडुक्की के कट्टप्पना में 30 सितंबर को एक होटल के सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए ‘मैनहोल’ में घुसे तमिलनाडु के एक मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई। उस मजदूर को बचाने गए 2 अन्य मजदूर भी भीतर गिरकर बेहोश हो गए और उनकी भी मौत हो गई। मृतकों में से एक थेनी जिले के कुंबम का और 2 नीलगिरी जिले के गुडालुर के रहने वाले थे। मैनहोल छोटा होने के कारण बचाव दल उसमें प्रवेश नहीं कर सका। बचाव अभियान शुरू करने के लिए टैंक के एक हिस्से को तोड़ा गया।
 
केरल में इडुक्की के कट्टप्पना में 30 सितंबर को एक होटल के सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए ‘मैनहोल’ में घुसे तमिलनाडु के एक मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई। दो अन्य मजदूर उसे बचाने के लिए अंदर गए लेकिन जब उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया तो उनके साथी मजदूरों ने स्थानीय लोगों को सूचना दी, जिन्होंने पुलिस और दमकल कर्मियों को सूचित किया।
ALSO READ: जयपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 4 सफाईकर्मियों की मौत, गहलोत ने साधा सरकार पर निशाना
एक स्थानीय व्यक्ति ने टीवी चैनलों को बताया, मैनहोल छोटा होने के कारण बचाव दल उसमें प्रवेश नहीं कर सका। बचाव अभियान शुरू करने के लिए टैंक के एक हिस्से को तोड़ा गया। पुलिस ने बताया कि तीनों लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।(इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour
(सांकेतिक फोटो)

