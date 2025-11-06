Share Bazaar शुरुआती गिरावट से उबरा, Sensex और Nifty में आई तेजी

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव के बीच मजबूती नजर आ रही है। अमेरिकी डॉलर के ऊपरी स्तर पर टिके रहने और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से शेयर बाजार पर दबाव आया। आज बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बिकवाली का दबाव बनने के बावजूद शेयर बाजार लगातार हरे निशान में ही बना हुआ है। सुबह सेंसेक्स 0.30 प्रतिशत और निफ्टी 0.15 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे।





एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब एवियशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ओएनजीसी के शेयर 5.58 प्रतिशत से लेकर 1.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। सार्वजनिक बैंक, तेल एवं गैस, एफएमसीजी, आईटी और ऑटो सेक्टरों में मजबूती रही जबकि धातु सेक्टर में बिकवाली का जोर रहा।





इसके पहले पिछले कारोबारी दिन मंगलवार को सेंसेक्स 519.34 अंक यानी 0.62 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 83,459.15 अंक के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी ने 165.70 अंक यानी 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,597.65 अंक के स्तर पर मंगलवार के कारोबार का अंत किया था।

Edited By : Chetan Gour