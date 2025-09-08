Festival Posters

गणपति बप्पा मोरिया ना कहने पर ट्रोलर्स के निशाने पर आए अली गोनी, बोले- मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं...

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (16:10 IST)
टीवी एक्टर अली गोनी अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में मुंबई में गणपति सेलिब्रेशन के दौरान अली गोनी का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसके बाद अली को काफी ट्रोल किया गया। अब अली ने इसपर अपनी सफाई दी है। 
 
दरअसल, अली की गर्लफ्रेंड जैस्मीन भसीन गणेश आरती के समय 'गणपति बप्पा मोरिया' बोल रही थीं, लेकिन अली उनके बगल में चुपचाप खड़े थे। इसे लेकर एक्टर की खूब आलोचना हुई। उन्हें कई भद्दे कमेंट्स किए गए। अब अली ने बताया कि विवाद के चलते उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। 
 
फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में अली गोनी ने कहा, ये पिछले तीन चार दिन से इतना चल रहा है। जिस दिन ये चीज हुई मैंने कभी सोचा नहीं था ‍कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सारे धर्म मानता है। मेरे दिल में हर एक रिलीजन के लिए बहुत प्यार है। 
 
अली ने कहा, ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे एक्टिंग करनी होती तो मैं वहां पर भी कर सकता था, जहां पर सब लोग कर रहे होते हैं। मैं भी कुछ बोल देता। लेकिन वैसा कुछ मेरे दिमाग में था ही नहीं। मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मैं कुछ सोच रहा था, क्या कर रहा था?
 
उन्होंने कहा, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये चीज को लेकर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। मैं पहली बार गया हूं गणपति पर। मैं जाता नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि जब कहीं पूजा हो रही होती है, गणपति की पूजा हो रही थी, तो मेरा वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता कि वहां क्या करना है। मैं आज तक पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि मुझसे कोई गलत चीज ना हो जाए वहां पर कि सब पूजा कर रहे हों और मैं कुछ बोल दूं। मैं बहुत रैंडम हूं। मैं कभी कुछ भी बोल देता हूं। कुछ भी कर लेता हूं।
 
अली ने कहा, मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। हम पूजा वगैरह नहीं करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और हर धर्म का सम्मान करते हैं। ये हमारे कुरान में लिखा गया है और मैं वही करता हूं। मैं तो पला बढ़ा हिंदूओं में हूं। मैं कश्मीर में जन्मा हूं लेकिन मेरी स्कूलिंग जम्मू में हुई हैं। मैं अपने दोस्तों को लेकर वैष्णो देवी गया हूं। हर जगह गया हूं। रिस्पेक्ट है, इज्जत है मेरे दिल में। कभी मेरे मुंह से बुरा वर्ड नहीं निकलेगा किसी भी धर्म के लिए। ये सिर्फ मैं हिंदूइज्म के लिए नहीं बोल रहा हूं।
 
अली गोनी ने जैस्मीन के अबाया पहनकर मस्जिद जाने का भी खुलासा किया। अली ने कहा, एक वीडियो जो जैस्मीन की वायरल हो रही है, जिसमें वो अबाया (बुर्का) पहन के वॉक कर रही है, तो जो ये अनपढ़ लोग हैं, मतलब मैं ये सोच के हैरान हूं कि इसलिए ट्रेवलिंग बहुत जरूरी है। इन गंवार लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अबू धाबी है। 
 
उन्होंने कहा, वो शेख जायद मस्जिद है। वहां पर जो भी जाता है, उसको वो पहन कर ही अंदर जाना पड़ता है। वरना आप अंदर नहीं जा सकते और यह रूल है। जैस्मीन और मेरी बहन जब वहां गए थे, उनको वहां एंटर नहीं करने दिया। वो गई उसने वहां से अबाया खरीदा, पहना और अंदर गई, क्योंकि वो अबू धाबी टूरिज्म प्रमोट करने गई थीं। उसको इन्होंने ये बना दिया है ‍िक जैस्मीन मेरे लिए... मैं उसको मदीना लेकर गया हूं। 

