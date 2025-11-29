पति की यातनाओं से परेशान सेलिना जेटली ने मीडिया से लगाई गुहार, बोलीं- बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल ना करें...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते दिनों एक्ट्रेस ने अपने पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस की शिकायत के बाद मुंबई की एक कोर्ट ने पीटर हाग को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है।

सेलिना ने करंजवाला एंड कंपनी लॉ फर्म के जरिए अपनी याचिका में पति पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और मानसिक शोषण की बात कही है। एक्ट्रेस ने कहा कि पति के अत्याचारों के कारण उन्हें ऑस्ट्रिया छोड़कर भारत लौटना पड़ा। शादी के बाद उनके पति ने उन्हें काम करने से भी रोक दिया था।

सेलिना ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के लिए पति से 50 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके अलावा सेलिना ने अपने तीनों बच्चों विंस्टन, विराज और आर्थर की कस्टडी भी मांगी है जो ऑस्ट्रिया में उनके पति के साथ रह रहे हैं। सेलिना जेटली का केस मीडिया में छाया हुआ है।

वहीं अब सेलिना जेटली ने एक पोस्ट शेयर कर मीडिया से गुजारिश की है कि वे उनके बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल ना करें। एक्ट्रेस ने लिखा, मीडिया के सभी मेंबर्स से मैं गुजारिश करना चाहती हूं कि मेरे किसी भी लीगल मामले में मेरे बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से प्लीज बचें।

सेलिना ने लिखा, 'मैं आप लोगों की हमेशा आभारी रहूंगी और आप लोग मेरे मामले को जितनी सेंसिटिविटी के साथ दिखा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। एक मां आपसे ये बात कह रही है, जिसका दिल टूटा हुआ है। सेलिना जेटली।'

बता दें कि सेलिना जेटली ने साल 2011 में पीटर हाग संग ऑस्ट्रिया में शादी रचाई थी। 2012 में कपल जुड़वां बेटों के पैरेंट बने। इसके बाद साल 2017 में उन्हें फिर जुड़वा बच्चे हुए। हालांकि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उनके चार बच्चों में से एक की डेथ हो गई।