Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गुजरात प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल, 72 IAS अधिकारियों का एकसाथ तबादला, जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी?

Advertiesment
Big Reshuffle in Gujarat's Administrative Structure
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 13 May 2026 (12:16 IST) Updated Date: Wed, 13 May 2026 (13:43 IST)
google-news
Gujarat News : गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया है। बुधवार सुबह जारी आदेश के अनुसार, राज्य भर में कुल 72 IAS अधिकारियों का तबादला और नई नियुक्तियां की गई हैं। इस बड़े पैमाने पर किए गए फेरबदल के कारण कई जिलों को नए कलेक्टर और नगर निगमों को नए नगर आयुक्त मिले हैं। सरकार के इस कदम को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
 

महत्वपूर्ण शहरों के कलेक्टर और कमिश्नरों का तबादला

इन तबादलों में मुख्य रूप से बड़े शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अहमदाबाद के कलेक्टर सुजीत कुमार को अब राज्य कर विभाग (State Tax) में विशेष आयुक्त के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि उनकी जगह भव्य वर्मा को अहमदाबाद का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसी तरह, सूरत के कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी को गांधीनगर में नागरिक आपूर्ति विभाग का निदेशक बनाया गया है और तेजस परमार को सूरत के कलेक्टर की कमान सौंपी गई है।
 

विभिन्न विभागों और एजेंसियों में नई नियुक्तियां

जिला कलेक्टरों के अलावा विभिन्न सरकारी संस्थानों में भी नई नियुक्तियां की गई हैं। जामनगर के नगर आयुक्त डी.एन. मोदी को गांधीनगर विकास आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है। भरूच के कलेक्टर गौरांग मकवाना को अब गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) के निदेशक के रूप में स्थान मिला है। इसके अलावा, नर्मदा-राजपीपला के कलेक्टर संजय मोदी को GSTDREIS के कार्यकारी निदेशक और मोरबी के कलेक्टर किरण झवेरी को नडियाद नगर निगम के आयुक्त के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ALSO READ: PM मोदी की अपील का गुजरात में असर, ईंधन बचाने के लिए CM समेत मंत्रियों ने शुरू की पहल

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का प्रयास

सरकार द्वारा किए गए इन सामूहिक बदलावों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाना है। कई अधिकारियों को उनकी वर्तमान जिम्मेदारी के अलावा अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, ताकि शिक्षा, ऊर्जा और जनजातीय विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों में चल रही परियोजनाएं रुकें नहीं। सरकार को उम्मीद है कि इस फेरबदल से राज्य के विकास कार्यों में नई ऊर्जा और गति आएगी।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: तमिलनाडु में विजय सरकार ने पास किया फ्लोर टेस्ट, मिला 144 विधायकों का समर्थन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels