बतौर कप्तान शाहीन की पहली जीत, पाक ने द.अफ्रीका को रोमांचक मैच में 2 विकेट से हराया

PAKvsSA नसीम शाह और अबरार अहमद (तीन-तीन विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद आगा सलमान (62) और मोहम्मद रिजवान (55) की शानदार अर्धशतकीय पारियों के दम पर पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को पहले एकदिवसीय मुकाबले में दो गेंदे शेष रहते दो विकेट से हरा दिया। इसी के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली ।





पाकिस्तान ने मंगलवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को लुआन-द्रे प्रेटोरियस और क्विंटन डी कॉक की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए 98 रन जोड़े। 16वें ओवर में सैम अयूब ने लुआन-द्रे प्रेटोरियस (57) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद 25वें ओवर में नसीम शाह ने क्विंटन डी कॉक (63) को आउटकर पवेलियन भेज दिया।





इसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण के आगे दक्षिण अफ्रीका के विकेट गिरते रहे। पाकिस्तनी गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को 49.1 ओवर में 263 के स्कोर पर रोक दिया। टोनी डीजॉर्जी (18), सिनेतेम्बा केशिले (22), कप्तान मैथ्यू ब्रीत्जके (42) और कॉर्बिन बॉश ने 41 रनों का योगदान दिया।पाकिस्तान के लिए नसीम शाह और अबरार अहमद ने तीन-तीन विकेट लिये। सैम अयूब को दो विकेट मिले। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।







तीसरे विकेट के रूप में बाबर आजम (7) को ब्योर्न फ़ोर्टेन ने पगबाधा आउट किया। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में मेजबान टीम को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने 55 रन बनाकर बीच के ओवरों में अपनी टीम को शांत रखा। सलमान आगा ने अर्धशतक बनाया। एक समय में पाकिस्तान को 12 ओवर मात्र 69 रन चाहिए थे और उनके पास सात विकेट बाकी थे।



इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान के लिए फखर जमान और सैम अयूब की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 87 रन जोड़कर मजबूत शुरुआत की। डॉनोवन फरेरा ने सैम अयूब (39) को आउटकर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। इसके बाद उन्होंने फखर जमान (45) को भी अपना शिकार बना लिया।तीसरे विकेट के रूप में बाबर आजम (7) को ब्योर्न फ़ोर्टेन ने पगबाधा आउट किया। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में मेजबान टीम को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने 55 रन बनाकर बीच के ओवरों में अपनी टीम को शांत रखा। सलमान आगा ने अर्धशतक बनाया। एक समय में पाकिस्तान को 12 ओवर मात्र 69 रन चाहिए थे और उनके पास सात विकेट बाकी थे।

इसी दौरान उनके दो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज, रिजवान और आगा सलमान जो के 91 रन की साझेदारी हुई। इसी साझेदारी को कॉर्बिन बॉश ने 39वें ओवर में रिजवान को आउटकर तोड़ा इसके बाद तलक ने आगा सलामान के साथ 45 रन जोड़। हुसैन तलत (22) को लुंगी एन्गिडी ने आउट किया। हसन नवाज (एक) छठे विकेट के रूप में आउट हुये उस समय टीम का स्कोर 244 रन था। अगले ही ओवर में लुंगी एन्गिडी ने आगा सलमान (62) को आउटकर पाकिस्तान को सातवां झटका दिया।





अखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नवाज नौ रन बनाकर आउट हुये। अगली गेंद पर पाकिस्तान को लेगबाई के रूप में एक रन मिला और उसका स्कोर आठ विकेट पर 264 रन हो गया और उसने दो गेंदे शेष रहते दो विकेट से मुकाबला जीत लिया। 62 रनों की शानदार पारी खेलने वाले आगा सलमान को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ पुरस्कार से नवाजा गया।दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एन्गिडी, डॉनोवन फरेरा और कॉर्बिन बॉश ने दो-दो विकेट लिये। जॉर्ज लिंडे और ब्योर्न फोर्टेन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

