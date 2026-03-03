भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए– इजराइल या ईरान? जानें पूरा गणित

Israel iran war: 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके दुनिया में एक और युद्ध छेड़ दिया है। इस युद्ध में अब फ्रांस, जर्मन और ब्रिटेन भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे समय में भारत के लिए यह धर्म संकट जैसी स्थिति बताई जा रही है कि भारत को आखिर इस युद्ध की किन शब्दों में निंदा करना चाहिए या भारत को किसका साथ देना चाहिए?

1. भारत में जनमत और वैचारिक विभाजन ईरान-इजरायल मुद्दे पर भारतीय समाज किस प्रकार बंटा हुआ है यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि वह क्यों बंटा हुआ है?

धार्मिक आधार: भारतीय मुसलमानों (विशेषकर शिया समुदाय) की आस्था और समर्थन ईरान के साथ है। वहीं, कुछ हिंदू इजरायल का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि वह आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दे रहा है, जबकि ईरान ने आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान का ही साथ दिया है। हिंदू मानता है कि भारत की विदेश नीति सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक आधार का पर निर्धारित नहीं हो सकती है।

विविधता और मतभिन्नता: ईसाइयों और सिखों में भी अलग-अलग राय है। कुछ लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के आधार पर अपनी राय रखते हैं।

अभिज्ञता : देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो इस पूरे अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और इसके कारणों से पूरी तरह अनजान है।

2. वैश्विक संघर्ष और ऐतिहासिक हिंसा का विश्लेषण यहाँ युद्ध के पीछे के मूल कारणों और अब तक हुई जनहानि का विवरण है:

संघर्ष के मूल कारण: दुनिया भर में चल रहे युद्धों के पीछे धर्म, भाषा और जातिवाद को मुख्य दोषी माना गया है। हालांकि इसके पीछे संसाधन और तेल का खेल भी रहा है।

ऐतिहासिक आँकड़े: पिछले 1500 वर्षों में मजहबी लड़ाइयों में करोड़ों लोगों की जान गई (8 मिलियन यहूदी, 10 मिलियन ईसाई, 15 मिलियन मुस्लिम और 80 मिलियन से अधिक हिंदू, बौद्ध व पारसी)।

विश्व युद्ध: प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का जिक्र करते हुए तीसरे विश्व युद्ध की आहट पर चिंता जताई जा रही है और इतिहास यह भी सबक दे रहा है कि युद्ध में कोई किसी का साथ नहीं देता सभी को अपनी लड़ाई खुद लड़ना होती है।

3. नैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण (महाभारत का उदाहरण) धर्म और सत्य के चयन को समझाने के लिए पौराणिक संदर्भ को समझना भी जरूरी है।

श्रीकृष्ण का न्याय: दुर्योधन (अपमान और धोखे का प्रतीक) और अर्जुन (निष्ठा का प्रतीक) के बीच चयन के अवसर पर श्रीकृष्ण ने स्वयं को और अपनी सेना को विकल्प के रूप में रखा।

सत्य का साथ: भारतीय संस्कृति की यह सीख है कि व्यक्ति को हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे दूसरी ओर अपने ही संबंधी क्यों न हों।

4. व्यावहारिक शिक्षा और कूटनीतिक निर्णय इतिहास और वर्तमान के आधार पर भारत के रुख को स्पष्ट करने की जरूरत है।

इतिहास का आकलन: भारत को यह देखना चाहिए कि पिछले 78 वर्षों में ईरान और इजरायल ने संकट के समय भारत का कितना साथ दिया है।

चरित्र की पहचान: उन देशों और समूहों को नकारने की बात कही गई है जो समय के साथ अपने दोस्त बदलते रहते हैं और जो पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और होते हैं। यह भी कि जिन्हें सिर्फ अपने धर्म से मतलतब है दोस्ती से नहीं।

लोकतंत्र और आदर्श: कट्टरपंथी सोच को नकारते हुए लोकतंत्र का समर्थन करना जरूरी है। वे देश जो धर्म, एकतंत्र और तानाशाही में विश्‍वास करते हैं उन्हें लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।

5. भारत का पक्ष क्या होना चाहिए? भारत को किसी एक पक्ष के बजाय ईरान और इजरायल दोनों के साथ व्यावहारिक और रणनीतिक संबंध रखने चाहिए।

यह निर्णय धर्म या विचारधारा पर आधारित न होकर राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक संतुलन पर आधारित होना चाहिए।

ईरान की बात करें तो भारत के लिए ऊर्जा (तेल) का स्रोत और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान व मध्य एशिया तक पहुंचने का रणनीतिक मार्ग।

इजराइल की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में प्रमुख भागीदार, सैन्य उपकरणों का नियमित व्यापार और मजबूत व्यापारिक संबंध में भागिदारी होने के साथ ही यह भारत की इंटेजिजेंसी सपोर्ट भी करता है।

6. पिछले 79 साल में ईरान ने भारत के लिए क्या किया? ईरान का पाकिस्तान प्रेम: विभाजन के बाद ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले मान्यता दी। 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक मदद दी।

कश्मीर मुद्दा: इतिहास गवाह है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निरंतर पाकिस्तान का पक्ष लिया।

ऐतिहासिक आक्रमण: प्राचीन काल में डेरियस प्रथम और मध्यकाल में नादिर शाह (1739) द्वारा भारत पर आक्रमण और दिल्ली में लूटपाट (कोहिनूर व मयूर सिंहासन)। ईरान में पारसियों (जोरास्ट्रियन) के कत्लेआम के बाद उनका भारत शरण लेना और फिर ईरान द्वारा सूफीवाद की आड़ में भारत में जासूसी का एक नेटवर्क स्थापित करके मुस्लिम आक्रमणकारियों को सपोर्ट करना और लोगों का धर्मांतरण करना।

8. पिछले 79 साल में इजराइल ने भारत के लिए क्या किया? शांतिपूर्ण संबंध: इतिहास में इजरायल और यहूदी समुदाय का भारत के साथ संबंध शांतिपूर्ण और सहायक रहा है।

अहिंसक इतिहास: इजरायल या यहूदियों ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया और न ही अप्रत्यक्ष रूप से भारत का अहित किया।

सांस्कृतिक समन्वय: भारत (केरल, पूर्वोत्तर और गुजरात) में बसे यहूदी समुदायों ने स्थानीय संस्कृति के साथ बिना किसी टकराव के समन्वय किया। कभी धर्मांतरण जैसा कार्य नहीं किया।

संकट में सहायता: 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत को तत्काल लेजर गाइडेड बम और ड्रोन जैसे सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए।

रक्षा तकनीक: इसजराइल द्वारा भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए ड्रोन (UAVs), मिसाइल सिस्टम (Barak-8), रडार और आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण दिया।

कृषि क्रांति: ड्रिप इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई), हाई-यील्ड बीज और भारत के कई राज्यों में 30 से ज्यादा कृषि उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना।

जल प्रबंधन: समुद्री पानी को पीने योग्य बनाना (Desalination), वाटर रीसाइक्लिंग और स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट।

9. तुलनात्मक निष्कर्ष और भविष्य की चुनौतियां विश्वसनीयता: ईरान के पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति झुकाव को देखते हुए उसकी भविष्य की मित्रता पर संदेह व्यक्त किया गया है। हाल ही में उसने भारत में होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा नहीं की और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके इशारे पर हमास ने कश्मीर में घुसने का प्लान बनाया था।

कट्टरपंथ बनाम राष्ट्रीय हित: भारत को तय करना होगा कि उसे अपने संबंध धर्म के आधार या किसी एक समुदाय को खुश रखने के आधार पर रखना चाहिए या कि अपने राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर रखना चाहिए। जब भी हम किसी का साथ देने की बात करते हैं तो हम उसके साथ अतित के अपने संबंधों की पड़ताल भी करते हैं।